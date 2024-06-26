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Ömer Alp Koyunoğlu Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda dördüncü oldu

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İrlanda'nın Limerick şehrinde düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele eden genç satranççı Ömer Alp Koyunoğlu, kategorisinde Avrupa dördüncülüğü elde ederek Yalova'yı ve ülkesini gururlandırdı.

İrlanda'nın Limerick şehrinde düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele eden genç satranççı Ömer Alp Koyunoğlu, önemli bir başarıya imza attı. 11 yaşındaki sporcu, kategorisinde Avrupa dördüncülüğü elde ederek Yalova'yı ve ülkesini gururlandırdı.

30 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na 17 ülkeden toplam 191 sporcu katıldı. 7 ila 17 yaş arasındaki Türk sporcular zorlu rakipleri karşısında müthiş performanslarıyla kırılması zor bir rekora imza attı. Ömer Alp Koyunoğlu, zorlu rakipleri karşısında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti ve 11 Yaş Genel Kategorisinde Avrupa dördüncülüğünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Geleceğin yıldız satranççılarının mücadele ettiği Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye 12 kategoride şampiyonluk yaşamayı başardı. Genç Millilerimiz 12 altın, 8 gümüş, 8 bronz olmak toplam 28 madalyayla Türkiye'ye dönerken bu başarıya dördüncü ve beşinci olan sporcularımızın aldığı madalyalarda eklenince 44 Türk sporcu, turnuvayı 38 kupa ve madalyayla tamamlamış oldu.

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de Yalova'ya Avrupa dördüncülüğü kazandıran minik satranççı Ömer Alp Koyunoğlu'nu tebrik etti. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise, "İrlanda'da yapılan Avrupa Okullar Arası Satranç Şampiyonasında ilimiz sporcusu Ömer Alp Koyunoğlu Avrupa 4.sü olmuştur. Sporcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dileriz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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