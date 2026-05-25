EuroLeague'de Olympiakos-Real Madrid finalinin ardından

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Olympiakos, şampiyonluğa ulaştı. Başantrenör Bartzokas ve MVP Fournier mutluluklarını dile getirdi.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bartzokas, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan finalin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezon boyunca çok çalıştıklarını belirten Yunan başantrenör, "Çok iyi ve mutlu hissediyorum. Oyuncular bu işin kahramanı. Normal sezonu birinci bitiren takımın şampiyon olamaması lanetini kırdık. Bu sezon çok iyi basketbol oynadık. Tüm oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Oyuncularım bu kupayı fazlasıyla hak etti." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in MVP'si seçilen Olympiakos'un Fransız oyuncusu Evan Fournier ise finalde iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Birbirimize bağlı kaldık. Savunmada iyi iş çıkarmamız bize güç verdi ve şampiyon olmayı başardık." diye konuştu.

Sergio Scariolo: "Maçın sonucu ufak ayrıntılarla belli oldu"

Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo, çok iyi mücadele ettiklerini ancak maçın sonucunu küçük detayların belirlediğini kaydetti.

Olympiakos'u elde ettikleri şampiyonluk dolayısıyla kutlayan Scariolo, "Çok iyi takım. Son 5 yılda aynı başantrenörle çalışıyorlar. Çekirdek kadroyu korudular. Ev sahibi avantajları vardı. Gerçekten müthiş bir atmosfer vardı. Bu fırsatı kullandılar. Bizim gibi sakatlıktan muzdarip takım için hiç kolay değil. Büyük baskı yarattılar. Takımım müthiş bir çaba gösterdi. Çok iyi basketbol oynadık. Büyük bir mücadele verdik. 16 ribaunt az almak çok büyük bir fark. Maçın sonucu ufak ayrıntılarla belli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Doğan
