Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki olaylı derbide Olympiakos, Panathinaikos'u 101-94 yendi

Yunanistan Basketbol Ligi'nde oynanan zorlu karşılaşmada Olympiakos, Panathinaikos'u 101-94 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü. Maçta gergin anlar yaşanırken, her iki takımda da kritik oyuncular diskalifiye edildi.

Atina'nın Telekom Center Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Olympiakos, 30-21 ve ilk yarıyı da 60-44 önde tamamladı.

Maçın 3. çeyreğini de 80-74 önde geçen konuk ekip, karşılaşmayı da 101-94 kazandı.

Olympiakos'ta Tyler Dorsey, 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Donta Hall 13 ve Giannoulis Larentzakis 12 sayı kaydetti.

Panathinaikos'ta milli oyuncu Cedi Osman 19 sayı ve 6 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. T. J. Shorts 18 ve Kendrick Nunn ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Bu sonuçla, namağlup Olympiakos, ligdeki 21. galibiyetini alarak liderliğini korudu.

Panathinaikos ise 5. mağlubiyetini yaşayarak ikinci sırada kaldı.

Gergin geçen karşılaşmada Panathinaikos'un ABD'li oyun kurucusu Kendrick Nunn ile Olympiakoslu basketbolcu Tyler Dorsey arasındaki gerginlik, diğer oyuncuların katılması nedeniyle büyüdü. Oyuncular arasında yaşanan arbedede Dorsey'in forması yırtıldı. Gerginlik sonrası Nunn ve Dorsey, diskalifiye edildi.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ise Cedi Osman'a yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu. İtirazlarına devam eden Ergin Ataman'a sahaya girmesi nedeniyle teknik faul verildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
