Olympiakos ile Monaco Dörtlü Finalde Karşılaşıyor

Olympiakos ile Monaco Dörtlü Finalde Karşılaşıyor
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THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunan ekibi Olympiakos, Fransa'nın Monaco takımıyla ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım, daha önce de Dörtlü Final'de mücadele etmişti. Maç, 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihlerinde ikinci kez bu seviyede birbirlerine rakip olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de Olympiakos ile Monaco kozlarını paylaşacak.

Bu iki takım, Monaco'nun tarihinde ilk kez Dörtlü Final oynadığı 2022-2023 sezonunda da bu seviyede karşılaşmıştı. O müsabakayı Olympiakos 76-72 kazanmış ancak finalde Real Madrid'e kaybetmişti.

Monaco rövanş, Olympiakos ise aynı başarıyı tekrarlamak için Abu Dabi'de sahaya çıkacak.

Aralarında eşitlik var

İki takım arasında Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan galibiyetlerde eşitlik söz konusu.

Bugüne dek 14 kez karşılaşan takımlar, 7'şer kez salondan galibiyetle ayrıldı.

Kritik eşleşmelerde ise gülen Olympiakos oldu. Yunan ekibi, rakibini hem play-off serisinde hem de Dörtlü Final maçında elemeyi başardı.

Bu sezonki karşılaşmaları ise deplasmanda oynayan ekipler kazandı.

Spanoulis için duygusal maç

Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis için Olympiakos karşılaşması oldukça duygusal geçecek.

Oyunculuk döneminde Panathinaikos'tan Olympiakos'a transfer olan ve 11 yıl bu takımın formasını terleterek 2 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere sayısız başarı elde etti.

Daha önce Olympiakos'la 4 kez Dörtlü Final'de parkeye çıkan Spanoulis, bu sefer başantrenör olarak eski takımına rakip olacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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