Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede

Geçtiğimiz Cumartesi günü ölümcül bir trafik kazası geçiren ve aracı tanınmaz hale gelen İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın yıldızı Michail Antonio'nun futbol hayatının tehlikede olduğu öne sürüldü.

AYAĞINDA CİDDİ KIRIKLAR VAR

İngiliz ekibi, 34 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilincinin açık olduğunu, iletişim kurabildiğini ve gözetim altında olduğunu bildirmişti. Talksport'ta yer alan habere göre; Antonio'nunayak ve dizinin çeşitli bölgelerinde ciddi kırıklar oluştu. Haberde Michail Antonio'nun tekrar sahalara dönüp dönemeyeceğini öğrenebilmek için 12 ayın geçmesi gerektiği aktarıldı.

EMEKLİ OLABİLİR

Öte yandan Daily Mail'de yer alan habere göre ise, Jamaikalı yıldızın futbolu bırakmak zorunda kalabileceği iddia edildi. Tecrübeli fytbolcunun fiziksel açıdan güçlü olması iyileşme sürecini biraz daha kısaltabileceği de yazıldı. 34 yaşındaki Michail Antonio'nun tekrar sahalara dönememe ihtimalinin de göz ardı edilmediği kaydedildi.