Oltu'da Liseler Arası Hentbol Müsabakaları Başarıyla Gerçekleşti

Oltu'da düzenlenen Liseler Arası Genç Kızlar ve Genç Erkekler Hentbol Müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Oltu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvayı Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş ile Şube Müdürü Ahmet Kalkan da yakından takip etti.

Centilmence geçen karşılaşmalar sonucunda Genç Kızlar kategorisinde Oltu Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, ikinciliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi elde etti. Üçüncülük ise İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin oldu. Genç Erkekler Kategorisi: 1. Oltu Fen Lisesi, 2. Oltu Anadolu Lisesi, 3. Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu

Gençlerin spora olan ilgisinin artması ve müsabakalara olan yüksek katılım, hem eğitim hem spor camiasında memnuniyetle karşılandı. Organizasyonun, gençlerin sosyal gelişimi ve sportif başarısı açısından önemli bir katkı sunduğu ifade edildi. - ERZURUM