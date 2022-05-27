Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler

Malta'da düzenlenen ve 28 Ülkeden 450'yi aşkın sporcunun yarıştığı Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları'nda Salihlili özel sporcular 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndü.

Malta'da düzenlenen ve 28 Ülkeden 450'yi aşkın sporcunun yarıştığı Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları'nda Salihlili özel sporcular 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndü. Özel sporcular, madalyalarını Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'a götürdü.

Malta'da düzenlenen Özel Olimpiyatlar 2022 Avrupa Yaz Oyunları yarışmalarında Türkiye'yi temsil eden Salihli Eğitim Uygulama 3. Kademe Özel öğrencilerin Hasan Kaçmaz gümüş, Sami Üçtaş ise bronz madalya kazandı. Kaçmaz ve Üçtaş, kazandıkları madalyalarla birlikte Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve Koordinatör Öğretmen Hasan Çiçek'in eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Sağlam, özel sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Özel sporcuları ödüllendiren Kaymakam Sağlam, bundan sonra katılacakları müsabakalarda başarılarının devamını diledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bronz Madalya, Kamil Sağlam, Salihli, Malta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title