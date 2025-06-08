Olimpiyakos, Yunanistan Basketbol Ligi'nde 14. Şampiyonluğunu Kazandı

Olimpiyakos, Yunanistan Basketbol Ligi'nde 14. Şampiyonluğunu Kazandı
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Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin 4. maçında Olimpiyakos, Panathinaikos AKTOR'u 85-71 yenerek seriyi 3-1 ile kazanarak 14. kez şampiyon oldu. Tyler Dorsey, 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Panathinaikos'un Kendrick Nunn'ı 18 sayıda kaldı. Maç esnasında Ergin Ataman kulaklık takarak dikkat çekti.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 4. maçında Olimpiyakos, Panathinaikos AKTOR'u 85-71 yendi ve seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Ligde 14. şampiyonluğuna ulaşan Olimpiyakos, maçın özellikle ikinci yarısında üstünlük kurarken Tyler Dorsey, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Panathianikos'un ABD'li şutör gardı Kendrick Nunn'ın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Olimpiakos taraftarının serinin ikinci maçında Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösteren Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın karşılaşmayı takip ederken kulaklık taktığı görüldü.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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