Olimpiu Morutan, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu

Galatasaray, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın 3 milyon Euro transfer bedeli ve sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si karşılığında MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın 3 milyon Euro transfer bedeli ve sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si karşılığında Mke Ankaragücü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, şirketimize 3 milyon Euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini (3 milyon Euro'dan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3 milyon Euro transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını şirketimize ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği, kulübümüzün 3 milyon Euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır."

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Olimpiu Morutan'a verdiği emeler için teşekkür ederken, bundan sonraki kariyerinde de başarılar diledi. - İSTANBUL