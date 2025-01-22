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Olimpik Lyon, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Olimpik Lyon, antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Pierre Sage yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, maçın taktiği üzerinde durdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransız ekibi Olimpik Lyon, müsabakanın hazırlıklarının tamamladı.

Ülker Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Pierre Sage yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip kısa bir toplantı yaptı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Topla yapılan pas oyunlarıyla devam eden çalışma, dar alanda yapılan top kapma çalışmasıyla sürdü.

Futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe-Olimpik Lyon mücadelesi yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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