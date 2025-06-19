Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu

Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu
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Olcay Şahan, TFF 2. Lig ekibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü oldu. Genç teknik adam 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Son olarak TFF 2. Lig ekibi Altınordu'yu çalıştıran genç teknik direktör Olcay Şahan'ın yeni adresi belli oldu.

2 YILLIK İMZAYI ATTI

Olcay Şahan, TFF 2. Lig ekibi Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takımımızda yıllarca forma giyerek büyük başarılara imza atmış ve geçtiğimiz sezon Altınordu FK takımını çalıştıran Teknik Direktör Olcay Şahan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Altınordu'yu çalıştıran ve gösterdiği performansla dikkat çeken 38 yaşındaki çalıştırıcı, 19 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Olcay Şahan, takımı ile 1.89 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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