Nihayet maç tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord

Pazar günü başlayıp taraftar olayları nedeniyle 55. dakikada ertelenen ve Çarşamba günü devam eden maçta Feyenoord, Ajax'ı 4-0 yendi. Maçın ilk yarısında Santiago Gimenez ve Igor Paixao'nun golleriyle öne geçen Feyenoord, ikinci yarıda da Gimenez'in golüyle skoru 4-0'a getirdi.

Hollanda'da sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan Ajax- Feyenoord karşılaşması, Feyenoord'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MÜCADELE BUGÜN TAMAMLANDI

55. dakikada yarıda kalıp ertelenen derbi 27 Eylül Çarşamba günü aynı stat ve saatte kaldığı yerden devam etti. Konuk ekip 55. dakikada Gimenez ile bir gol daha bulup skoru 4-0'a getirdi. Öte yandan ertelenen müsabakada maça seyirci de alınmadı.

NE OLMUŞTU?

24 Eylül Pazar günü Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta konuk ekip Feyenoord, ilk yarıyı 9 ve 18. dakikada Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun golleriyle 3-0 önde kapattı. İkinci yarının başında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı.