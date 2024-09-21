Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta yedek kulübesinde oturan Mert Hakan Yandaş, 25. dakikada sarı kart gördü.
Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşıyor. Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde kapattı.
MERT HAKAN YANDAŞ SARI KART GÖRDÜ
Karşılaşmaya damga vuran anlardan birisi ise maça yedek kulübesinde başlayan Mert Hakan Yandaş'ın, 25. dakikada sarı kart görmesi oldu.