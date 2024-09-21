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Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü

Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü
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Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta yedek kulübesinde oturan Mert Hakan Yandaş, 25. dakikada sarı kart gördü.

Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşıyor. Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde kapattı.

MERT HAKAN YANDAŞ SARI KART GÖRDÜ

Karşılaşmaya damga vuran anlardan birisi ise maça yedek kulübesinde başlayan Mert Hakan Yandaş'ın, 25. dakikada sarı kart görmesi oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Umut Bingöl:

Bir takımımı tutup tutmamak spor severlik asla değildir. Ahlaksız birine AHLAKSIZSIN diyebilmektir insan olmak. Böylesine azmış, karakteriz benim tuttuğum sevdiğim Fenerbahçe'nin bir ferdi olmamalı. Kabul etmiyorum böyle bir sülüğü...

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Iyi Adam:

o nun oglu yinemi

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