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Eskişehir'de Okul Sporları Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Eskişehir'de Okul Sporları Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 'Okul Sporları Yüzme Küçükler Kız Erkek İl Birinciliği' müsabakalarının sonuçlandığını duyurdu. Yarışmalarda başarılı olan okul takımları ve antrenörleri tebrik edildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen 'Okul Sporları Yüzme Küçükler Kız Erkek İl Birinciliği' müsabakalarının tamamlandığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yarışmalarda, havuzda azim ve mücadeleleriyle öne çıkan okul takımları büyük başarı elde etti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya üzerinden müsabakalarda dereceye giren takımları ve onları hazırlayan antrenörleri tebrik etti. Açıklamada, "Havuzda gösterdikleri azim ve mücadeleyle başarıya ulaşan okul takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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