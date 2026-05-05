Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası öncesinde Murat Nehri'ndeki hazırlıklar tamamlandı

OKUL Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası 6-10 Mayıs tarihleri arasında Murat Nehri üzerinde düzenlenecek. Organizasyon öncesinde parkur düzenleme ve güvenlik hazırlıkları tamamlandı.

Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Genç Kaymakamlığı koordinesinde, Türkiye Kano Federasyonu tarafından 6-10 Mayıs tarihleri arasında Murat Nehri'nde düzenlenecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri, yarışların gerçekleştirileceği Murat Nehri parkurunda yürütülen düzenleme çalışmalarını bitirdi. Şampiyonaya, 10 ilden 52 takımla 400 sporcu ve antrenör katılacak. Sporcular, zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele edecek.

GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ ARİF KAYA: TÜM SPORSEVERLERİ BEKLİYORUZ

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Kaya, organizasyonun spor turizmine ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamasının beklendiğini ifade ederek, "Türkiye Kano Federasyonu'nun her yıl düzenlediği rafting yarışları, bu yıl Bingöl'ümüzün Genç ilçesinde yapılacaktır. Bu kapsamda altyapı hazırlık çalışmalarımız yaklaşık 20 gündür devam etti. Bu süreçte Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle bir parkur hazırladık. 6-10 Mayıs tarihleri arasında gelecek olan illerin sporcularını en güzel şekilde karşılamak ve onlara güvenli bir parkur ortamı sunmak istiyoruz. Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na 10 ilden yaklaşık 52 takım katılacak; antrenörlerle birlikte yaklaşık 400 kişiyi ağırlayacağız. 6 Mayıs'ta teknik toplantıyla yarışmamız açılacak. 7 Mayıs Çarşamba günü kortej yürüyüşü yapılacak ve serbest antrenman pistlerini tanıtmak için tüm takımlar serbest antrenman çalışması gerçekleştirecek. 8 Mayıs'ta yarışmaya sprint yarışı ile başlayacağız. Sprint yarışının ardından 9 Mayıs'taki yarışta RX dediğimiz kafa kafaya yarışlar olacak. 10 Mayıs'ta da inşallah slalom yarışı ile yarışmamızı tamamlayacağız. Bingöl tarihinde bir ilk olarak düzenlenecek bu yarışmada gece gündüz yanımızda olan, her dakikasıyla tüm işlerle ilgilenen, sahada her zaman bulunan Sayın Kaymakamımız Muhammed Güzel'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bu yarışmamıza sadece halkımızı değil, memleketimize ve komşu illerimize olan tüm sporseverleri de bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı