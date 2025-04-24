Okul Sporları Bocce Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar Bocce müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Küçükler-Yıldızlar Bocce müsabakaları yapıldı. Düzce Gençlik Merkezi Bocce Sahasında düzenlenen Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar Bocce müsabakaları sonunda Küçük Kızlarda; Su Damlası Koleji birinci, Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, Necmi Hoşver Ortaokulu üçüncü, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçük Erkeklerde; Necmi Hoşver Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Cumayeri Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız Kızlarda; Pakmaya Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Gölyaka Atatürk Ortaokulu üçüncü, Safir Koleji dördüncü oldu.

Yıldız Erkeklerde; Necmi Hoşver Ortaokulu birinci, Kasım Aktaş Ortaokulu ikinci, Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Gölyaka Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE