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Okul Sporları Bocce Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Bocce Müsabakaları Tamamlandı
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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen Küçükler-Yıldızlar Bocce müsabakaları Düzce Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar Bocce müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Küçükler-Yıldızlar Bocce müsabakaları yapıldı. Düzce Gençlik Merkezi Bocce Sahasında düzenlenen Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar Bocce müsabakaları sonunda Küçük Kızlarda; Su Damlası Koleji birinci, Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, Necmi Hoşver Ortaokulu üçüncü, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçük Erkeklerde; Necmi Hoşver Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Cumayeri Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız Kızlarda; Pakmaya Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Gölyaka Atatürk Ortaokulu üçüncü, Safir Koleji dördüncü oldu.

Yıldız Erkeklerde; Necmi Hoşver Ortaokulu birinci, Kasım Aktaş Ortaokulu ikinci, Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Gölyaka Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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