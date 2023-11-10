OKT Trailer Işıklı Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Koçarlı Menderes Spor'a konuk olacak

Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefleyen OKT Trailer Işıklı Spor Kulübü, Pazar günü sezonun ilk maçında deplasmanda Koçarlı Menderes Spor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi antrenmanı ziyaret eden turuncu siyahlı yönetim kurulu baklava ikram edip, şampiyonluk istedi.

Aydın Süper Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluk adaylarından OKT Trailer Işıklı Spor Kulübü ligin ilk haftasında deplasmanda Koçarlı Menderes Spor'a misafir olacak. Pazar günü Koçarlı Vali Şenol Engin Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Galibiyet istediler

OKT Trailer'ın isim sponsoru olduğu Işıklı Spor Kulübü, bu sponsorluk çatısı altında güçlü bir yönetim kurup, hedefini Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek olarak belirledi. Bu doğrultuda Antrenör Şakir Konyalı'yı takımın başına getiren ve iddialı bir kadro kuran turuncu siyahlılar sezon hazırlıklarını tamamladı. Ligdeki ilk maçında deplasmanda oynayacağı Koçarlı Menderes Spor maçına kilitlenen turuncu siyahlılar zorlu maçı kazanıp lige 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Zorlu maç öncesi turuncu siyahlı yönetim, takımın antrenmanı ziyaret etti. Efeler'deki Adnan Menderes Stadı 2 Nolu Yan Saha'da yapılan idmanı OKT Trailer Işıklı Spor Başkanı Aykut Güler, yönetim kurulu üyeleri Sadık Yörük, Hakan Maraş, Fatih Maraş, Fatih Sarıbıyık, Serinay Özlü ve Serkan Çoban takip etti. Antrenman sonunda teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen yönetim, futbolculara baklava ikram edip sezon sonunda şampiyonluk istedi. Antrenör Şakir Konyalı ise yönetimin daima takımın yanında olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek sezon sonunda hedefleri şampiyonluğa ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - AYDIN