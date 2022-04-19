Oklar hedefe madalya için atıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oklar hedefe madalya için atıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Oklar hedefe madalya için atıldı

Malatya'da iki gün süren Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da iki gün süren Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Oklar hedefe madalya için atıldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksinde 60 sporcunun katıldığı Okul Sporları Minik, Küçük, Yıldız ve Gençler Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları çekişmeli geçti. Seyir zevki oldukça yüksek olan müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcu öğrenciler, grup şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Malatya, Okçuluk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title