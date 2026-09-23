Okçuluk Milli Takımları bu yıl uluslararası yarışlarda 72 madalya kazandı

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, milli takımlarının bu yıl katıldıkları uluslararası yarışmalarda tüm kategorilerde 72 madalya kazandığını belirtti.

Ergin, milli takımın kamp yaptığı Antalya'da AA muhabirine, bu yıl önemli uluslararası turnuvaların sonuna geldiklerini ve 2026'nın Türk okçuluğu açısından oldukça başarılı geçtiğini söyledi.

Türk okçuluğunun her yıl üzerine koyarak ilerlediğini ifade eden Ergin, milli sporcuların katıldıkları tüm yarışmalarda mutlaka podyumda yer almayı başardığını, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını dile getirdi.

Milli takım olarak dünyada başarılarıyla tanınan çok değerli bir sporcu grubuna sahip olduklarını vurgulayan Ergin, "Erkek ve kadın takımımız ile katıldığımız her turnuvada favori gösteriliyoruz. Türk milli takımları olarak bu yıl katıldığımız uluslararası yarışlarda tüm kategorilerde 72 madalya elde ettik. Bu çok değerli ve güzel bir rakam. Kasım'da Gençlik Olimpiyatları var. Oradan en az 1 daha almayı bekliyoruz." dedi.

-"Bütün önemli turnuvalarda kürsüye çıkmayı başardık"

Bu yılki bütün önemli turnuvalarda kürsüye çıkmayı başardıklarına dikkati çeken Ergin, "Yaptığımız çalışmaların karşılığını aldığımızı görmek gelecek yıllar için bize umut veriyor. Çünkü hala genç bir takımız. Milli takımımızın yaş ortalaması 24. Alttan gelen jenerasyonda çok başarılı. Türk okçuluğu olarak uzun yıllar dünya okçuluğunda önemli yere sahip olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Türk milli takımının elde ettiği başarıların okçuluk sporuna duyulan ilgiyi de artırdığını anlatan Ergin, "Dünyada da ünlü sporcularımızın olması, sosyal medyanın gelişmesi, organizasyonların televizyonlardan canlı yayınlanması bu sporun daha büyük kitlelere ulaşmasını sağladı. Bu durum da altyapıdaki sporcu havuzunun artmasını ve yetenekli sporcuların çıkmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA