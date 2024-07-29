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Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, karşılaştığı Çin'i yenerek bronz madalya kazandı. Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu tattı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Spor

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Yorumlar (9)

Rıdvan Doğan:

gazoz olmus bu sefer

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Mehmet Gümüş:

Konu ilr o kadar alakan var işte. Bu takım oyunu. Bugüne kadar teklerde hep şampiyon oldu. Şimdi tekler finalinde boy gösterecek. Umarım başarılarını teçkrarlar ve seni gazoz eder:)

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Hek Tor:

La bunlar üçüz mü? Hepsi rahmetli İlhan İrem'e benziyor vallaaaaa... Haydi bakalım gerin yaylarınızı, salın oklarınızı, vurun kazlarını, ya Allah, bismillah....

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Bilge Tanrıöver :

Rıdvan bey anlaşılıyor ki okumadan yorum yapmış

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JokerAllame:

Futbol hariç gerisi boş

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Cenk Cenur AKTAŞ:

O da bişey mi ülkede okla imam vuruyolar tabi ki kazanacağız

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Ahmet YILMAZ:

Altın madalya kazanmış gibi sevinmişiz ben anlayamadım?

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1gerceklerinsesi:

Arkadaşlar ne olursa olsun bir spor dalında milli takımımızın başarısı lütfen dalga geçmeyin. Ayrıca tarihimiz boyunca okla içli dışlı olmuş ve başarılı işler çıkarmışız. Yani kültürümüze çok da uzak bir spor değil. Ama kirli eller bizi kültürlerimizden çoktan uzaklaştırmayı başarabilmişler anlaşılan

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Ahmet Çakır:

Mete gazoz mahvetti takımı.Atışlarından badece 2 si 10 puan aldı.gerisi 7 8 9 puan karışık şekilde.Takımdaki diğer 2 çocuk çok çok daha iyiydi ve 10 ce 9 puan attılar hep.Mete gazoz 1 puan fazla alsaydı finaldeydik.Bu atışlarla nasıl şampiyon oldu şaştım kaldım.Turnuvanın en kötüsüydü.

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