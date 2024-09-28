Okçuluk Federasyonu'nda Abdullah Topaloğlu Yeniden Başkan Seçildi

OLİMPİYATLARDAN sonra kanunen yapılmak zorunda olan federasyonların genel kurullarında bugün Okçuluk Federasyonu genel kurulu gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan Okçuluk Federasyonu 6'ıncı olağan ve 7'inci mali genel kurulunda eski başkan Abdullah Topaloğlu, yeniden başkan seçildi. Abdullah Topaloğlu'nun tek aday olarak girdiği seçime 298 delegeden 189'u katıldı. 31 oyun geçersiz olduğu genel kurulda 158 oy alan Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nda 4 yıl başkanlık yapmaya hak kazandı.

Abdullah Topaloğlu'nun listesinde; Alper Aytaçoğlu, Ersan Odaman, Elif Özdemir, Elif Çahlayan, Emrah Yoğurtcu, Fuat Yıldırım, Hüseyin Ersan Topbaş, Mehmet Fatih Kalender, Metin Gazoz ve Muhammet Mustafa Bakırcı yer aldı.