Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı!

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

Bonservisi Celto Vigo'da olan ve geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Getafe'de forma giyen Okay Yokuşlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sonucunda RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz" ifadelerini kullandı.

Getafe'de 11 maça çıktı

Orta saha ve stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerine Karşıyaka altyapısında başladı. Ardından Altay altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Kayserispor, Trabzonspor, Celta Vigo, West Bromwich ve Getafe formaları giyen milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Getafe'de kiralık olarak oynadığı 11 maçta 1 asiste imza attı.

A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen başarılı orta saha, 39 karşılaşmada 1 gol kaydetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Okay Yokuşlu Beşiktaş Getafe Vigo Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title