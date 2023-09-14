Okan Buruk yaşadığı talihsizlik sonrası basın toplantısını apar topar bitirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman sahasında basın toplantısı düzenlediği sırada zeminin sulama sistemi çalıştı ve ıslandı. Deneyimli hoca bunun üzerine konuşmasını yarıda keserek basın toplantısını bitirdi.

Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların hocası talihsiz anlar yaşadığı basın toplantısını apar topar bitirdi.

MECBUREN BASIN TOPLANTISINI BİTİRDİ

Okan Buruk basın toplantısı yaptığı sırada antrenman sahasının sulama sistemi çalıştı. Deneyimli hoca bir anda ıslanırken basın toplantısını bitirmek zorunda kaldı. Buruk o anlarda, "Bitirmemiz gerekiyormuş, teşekkür ederim." diyerek güldü.