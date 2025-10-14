Haberler

Okan Buruk ve Ergin Ataman'ın "Avrupa başarısı" kavgası

Okan Buruk ve Ergin Ataman'ın 'Avrupa başarısı' kavgası
Ergin Ataman ile Okan Buruk arasında 'Avrupa başarısı' konusunda tartışma çıktı. Ataman, futbolda harcanan yüksek meblağlara ve Avrupa'daki başarısızlığa dikkat çekti. Bu eleştirilere Buruk'tan yanıt geldi ve futbolun dinamiklerinin basketboldan daha karmaşık olduğunu vurguladı. Bu durum, iki isim arasında soğuk rüzgarlar estirdiği iddialarını beraberinde getirdi.

Ergin Ataman ve Okan Buruk, "Avrupa başarısı" tartışmasıyla karşı karşıya geldi. Panathinaikos Başantrenörü Ataman'ın futbolda "harcanan paraya rağmen Avrupa'da başarı yok" eleştirisine, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan yanıt geldi: "Futbolu eleştirmek kadar kolay bir şey yok."

ATAMAN'DAN FUTBOLA ELEŞTİRİ: YILLARDIR AVRUPA BAŞARISI YOK

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u çalıştıran A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türk futbolundaki ekonomik dengesizliğe ve Avrupa'daki başarısızlığa dikkat çekti.

Başarılı koç, verdiği röportajda futbolda harcanan yüksek meblağları eleştirerek, "Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var, milyonlarca dolar harcanıyor ama Avrupa'da başarı yok. Benim de takımım Galatasaray, Osimhen 80 milyon euro... Tamam da bu Türkiye şampiyonu olmak için mi? Benim için kıstas, Avrupa'da yarı final oynamak, büyük kulüplerle rekabet edebilmek. Yıllardır bu sağlanmıyor" demişti. Ataman'ın bu sözleri, futbol dünyasında geniş yankı buldu.

OKAN BURUK'TAN SERT YANIT: FUTBOLU ELEŞTİRMEK ÇOK KOLAY

Ataman'ın eleştirileri, yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da hedef almış gibi göründü. Buruk, kulübün resmi YouTube kanalında yaptığı açıklamada Ataman'ın sözlerine üstü kapalı ama net bir şekilde cevap verdi. Buruk, "Futbolda transfer dönemi çok zordur. Keşke basketbolda olduğu gibi istediğini hemen alabilsen. Futbol bambaşka bir dünya. Çok fazla örnek veriyorum ama basketbolda eleştirilmiyorsunuz çünkü insanlar o kadar bilmiyor. Futbol o kadar basit ki… Futbolu eleştirmek kadar kolay bir şey yok" dedi. Bu sözlerle Okan Buruk, futbolun dinamiklerinin basketboldan çok daha karmaşık olduğunu vurguladı.

DOSTLUKTA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Galatasaray'ın eski basketbol antrenörü Ergin Ataman ile mevcut teknik direktörü Okan Buruk, uzun yıllardır yakın dostluklarıyla biliniyor. Ancak bu son çıkışların ardından ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. Kulüp çevrelerine göre Buruk, Ataman'ın açıklamalarını "kişisel bir eleştiri" olarak algıladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
