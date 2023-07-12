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Okan Buruk'un ağzı kulaklarında! Galatasaray'ın dünyaca ünlü sol beki Angelino, İstanbul'a geliyor

Spor Haberleri

Galatasaray, Leipzig ile bir süredir transferi için görüştüğü Angelino'da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların yeni sol bekinin bugün saat 15.00'te İstanbul'da olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, özellikle istediği bu transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu kadrosuna katma üzere. Sarı-kırmızılıların 2 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamaya yaklaştığı deneyimli futbolcunun bugün saat 15.00'te İstanbul'a geliyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Leipzig, Galatasaray'a görüşmelerin başında kapıyı 20 milyon eurodan açmıştı. Alman ekibini ikna etti ve 2 milyon euro kiralama bedeli ile 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transferi bitirdi.

12 ASİST YAPTI

Angelino geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. İspanyol sol bek kariyerinde Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giydi.

Okan Buruk'un ağzı kulaklarında! Galatasaray'ın dünyaca ünlü sol beki Angelino, İstanbul'a geliyor

Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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Yorumlar (2)

mahmut:

Memeleket aç ekmek kuyrugu gibi zırvalarda bulunan sol kesim ses verin... Memleketin paraları nerelere gidiyor?!

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Devrim Aydemir:

Tabiki sol beke gidiyor kardeşim sen sağı solu bırak spor haberi bu başka yere sol veya sağ kesim yorumu yaparsan daha mantıklı olur.

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