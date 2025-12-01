Okan Buruk'tan zehir zemberek sözler: Oyuncum kör oluyordu, iki futbolcumuzun ayağı kırılabilirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 berabere biten Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

''CANIMIZI ZOR KURTARDIK''

Maçta yaşanan olaylara dikkat çeken Okan Buruk, "Maçla ilgili değerlendirecek bir şey yok. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı zor kurtardık.'' dedi.

''KÖR OLUYORDU, AYAKLARI KIRILABİLİRDİ''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, daha güçlü geri döneceklerini ifade ederek, ''Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayakları kırılabilirdi. Bunun için şükrediyoruz. Kimse unutmasın. Biz de Galatasaray'ız! Taraftarımıza çağrı yapıyorum. Bugün yaşananları gördükten sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkese göreceğiz." ifadelerini kullandı.

''SORU İŞARETLERİ KAFAMIZDA''

Okan Buruk ayrıca, "Hakemlere karşı bahis operasyonlarıyla ilgili bir karar verildi. Futbolculara karşı çok hızlı kararlar verildi. Devamının da tam olarak gelmediğini görüyoruz. Biz Eren'den faydalanamıyoruz. Teknik adamlar görevlerine devam ediyor. Bahis operasyonunda sporun içindeki tüm paydaşlar aynı anda değerlendirilmeliydi. Bana garip geliyor. Eren'den Avrupa'da faydalanamıyorum mesela. Zamanlaması, neden öyleydi, acaba devre arası beklenebilir miydi, sezon başı beklenebilir miydi, diğer konular neden bekleniyor. Soru işaretleri kafamızda fazla." sözlerini sarf etti.