Burun sıkma olayını anlattı! Okan Buruk'tan Mourinho'ya olay sözler

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İngiliz basınından The Athletic'e verdiği röportajla gündem oldu. Buruk'un Jose Mourinho hakkında kullandığı ifadeler ve burun sıkma olayına dair sözleri büyük yankı uyandırdı.

"TÜRKİYE DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Okan Buruk, kariyer hedeflerinden bahsederek, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak hem benim kariyerim hem de Galatasaray için çok önemli. Türkiye dışında çalışmak istiyorum. Premier Lig, teknik direktörler için çok büyük bir meydan okuma. Ama en önemlisi Galatasaray teknik direktörü olmak ve şampiyonluklar kazanmak. 11 yaşında Galatasaray altyapısına katıldım, şimdi 51 yaşındayım ve bu takımı çalıştırıyorum. Böyle devam edersem daha fazla rekor kıracağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

BURUN SIKMA OLAYINA AÇIKLIK GETİRDİ

Mourinho ile yaşadığı burun sıkma olayını da anlatan Buruk, "Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm. Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, zaferimizi kutlamak için diğer tarafa geçiyordum, o da yanıma geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşırdık" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK KENDİNİ GELİŞTİRMEMİŞ"

Portekizli teknik adam hakkında dikkat çeken yorumlar yapan Buruk, "Eskisi gibi odaklanamıyor. Futbola bakışı değişmiş. Teknik direktör olarak tarzını hiç değiştirmedi. Önemli bir karakter, karizması büyük ama futbol açısından her yıl kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Belki de onun sorunu, teknik direktör olarak kendini geliştirmemiş olması" sözleriyle Mourinho'yu eleştirdi.