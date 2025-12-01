Haberler

Okan Buruk'tan maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı

Okan Buruk'tan maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı
Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Rakibin son maçlardaki yükselişini ve kendi takımlarının yoğun fikstürünü değerlendiren Buruk, karşılaşmanın hakemine de uyarıda bulunarak, "Hakemin de iki takımı analiz ettiğini, derslerine çalıştıklarını düşünüyoruz. Gerginliği yaratan her kim olursa olsun kartları gösterecek, duruşu gösterecek bir hakem bekliyoruz." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''KENDİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ''

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Bütün Türkiye'nin nefesi tutup izlemeye hazırlandığı bir maç. Son yıllarda iki takımın verdiği büyük mücadele. Bu sene Trabzonspor da dahil. Beşiktaş hep arkadan gelmeye çalışıyor, Samsunspor da... Bugün özelinde baktığımızda deplasmanda oynayan bir takımız. Sakin olmalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Son yıllarda sakin kaldığımızda karşılığını aldık. Bugün de bunun için hazırız." dedi.

''TAM HAZIR DEĞİL''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Rakibimizin son maçlarda yükselen çizgisi var. Skor olarak geri düşse de kazandı. Daha moralliler. Bizim de Şampiyonlar Ligi ile birlikte daha yoğun fikstürümüz var. Sakatlıklar, cezalar... TFF'nin cezalarıyla birlikte kadro sayımız biraz azaldı ama bugün buraya soktuğumuz oyuncular oldu. Osimhen ve Lemina 11'de, Yunus'u kadroya aldık. Berkan oynayabilecek durumda Kaan'ı aldık ama tam hazır değil. Takımla birlikte olsun diye aldık. Onun dışında stoper tercihleri, bek tercihlerinde düşüncelerimiz vardı. Lemina'yı tercih etme nedenimiz, fiziksel olarak yapısına uygun olduğu yer stoper." yorumunu yaptı.

''PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ''

"Lemina'yı orta sahada da denedik. Birinci düşüncemiz orta sahaydı ama git gel ve dönüşlerde zorlanması vardı. Onun geri bildirimiyle stoperde değerlendirdik." diyen Okan Buruk, "Takım olarak hazırız. Osimhen'in dönüşü psikolojik ve bu tür deplasman maçları için çok önemli. İnşallah güzel ve kaliteli bir maç olur." ifadelerini kullandı.

''KARTLARI GÖSTERECEK HAKEM BEKLİYORUZ''

Karşılaşmanın hakemini uyaran Okan Buruk, "Hakemin de iki takımı analiz ettiğini, derslerine çalıştıklarını düşünüyoruz. Gerginliği yaratan her kim olursa olsun kartları gösterecek, duruşu gösterecek bir hakem bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

