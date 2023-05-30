Okan Buruk'tan maç öncesi taraftarı coşturan sözler: Burada şampiyonluk turu atmayı hayal ediyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü ile oynayacakları şampiyonluk maçı öncesi taraftara umut dağıttı. Buruk, "30 yıl önce ilk kez burada şampiyon olmuştum. Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurduğu şehirde kupa kazanmak önemli. Bu hayalle buraya geldik. İnşallah bu akşam şampiyonluk turu atmayı hayal ediyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile şampiyonluk maçına çıkıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi taraftarın motivasyonunu yükseltecek açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"30 YIL ÖNCE BURADA ŞAMPİYON OLMUŞTUM"

"30 yıl önce burada Galatasaray'la ilk şampiyonluğumu kazanmıştım. Bugün hoca olarak da bu zaferi yaşamak istiyorum. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. İnşallah oyuncularım onların bize gösterdiği ilgiye yakışır şekilde karşılık verirler.

"3 MAÇTIR GOL YEMİYORUZ"

Çok heyecanlıyız. Maç maç geldik. Son bölüm, son haftalar... Hedefimiz şampiyonluğa emin adımlarla gelmekti. Son haftalara böyle girdik. Son 3 maçta performansımız, konsantrasyonumuz... Bunu sahaya net koyduk. Rakiplere az pozisyon veren, 3 maçtır gol yemeden kazanıyoruz.

"ŞAMPİYONLUK TURU ATMAYI HAYAL EDİYORUZ"

Çok heyecanlıyız. Hayallerimiz var. Bugün burada şampiyonluk turu atmak. Son haftalardaki konsantrasyon ve disiplinle bugün buradan şampiyon olarak ayrılmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ankara'dayız. Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurduğu şehirde kupa kazanmak önemli. Bu hayalle buraya geldik. Bu da bizim için ayrı motivasyon. Bugün burada şampiyonluk turu atmayı hayal ediyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek için de oyuncularıma büyük yük düşüyor. Onlara inanıyorum ve güveniyorum."