Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a olay "Boğazlı kazak" göndermesi

Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a olay
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bir programda Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'a 'boğazlı kazak' göndermesi yaptı. Buruk, İsmail Kartal'ın sıkça tercih ettiği ve onunla özdeşleşen boğazlı kazağa atıfta bulunarak, 'Eskidendi o. Galatasaray'a gelince bitti ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum. Güzel espriydi' dedi.

343 YouTube kanalına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İsmail Kartal'a da olay bir göndermede bulundu.

"BOĞAZLI KAZAK GİYMİYORUM"

Katıldığı programda "Üst üste maç kazandığınızda uğur yapıp kıyafet değiştirmezmişsiniz?" sorusuna yanıt veren Okan Buruk, İsmail Kartal'ın sık sık tercih ettiği ve onunla özdeşleşen boğazlı kazağa ithaf ederek, "Eskidendi o. Galatasaray'a gelince bitti ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum. Güzel espriydi" ifadelerini kullandı.

"KIZIM ALMIŞTI"

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kazağın hikayesini anlatan İsmail Kartal: "Kazak bana kızımın hediyesi. 'Bu kazak inşallah sana uğur getirir' dedi. Taraftarlar da mutu oluyor herhalde, alıştım artık maçlarda giymek istiyorum. Giymeye devam edeceğim" demişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

İsmail Kartal Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Spor

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500

Yorumlar (3)

ibrahim kırtay:

efendiliğini bozma okan hoca taş yerinde ağırdır, kaldı ki ismail hoca da karakteri sağlam adam gibi adamdır, böyle basit esprilerle hoş olmuyor...

6
1
yanıtYanıtla
Selim AYDOĞAN:

Sen git allahın sana verdiği hastalıklı pçinle ilgilen

0
1
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Vay çhük Okana bakın hele.

0
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Antalyaspor- Galatasaray muhtemel 11'ler! Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (20 Ekim) Aliya Izzetbegoviç ne zaman öldü? Aliya Izzetbegoviç kimdir? 19 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.