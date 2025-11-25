Okan Buruk'tan hakeme tepki

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

OKAN BURUK'TAN HAKEME TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma boyunca İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in kararlarına büyük tepki gösterdi. Deneyimli hoca, özellikle hakemin verdiği faul kararlarına sinirlendi. Sık sık dördüncü hakemin yanına giden Okan Buruk, rakibin vakit geçirmesinden de şikayetçi oldu.

OYUNCULARINI TEK TEK TEBRİK ETTİ

Maçın sona ermesiyle birlikte dördüncü hakeme bir şeyler söylemeye devam eden Okan Buruk, ardından soyunma odasına yönelen oyuncularının yanına giderek herkesi tek tek tebrik etti.