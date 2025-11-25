Haberler

Okan Buruk'tan hakeme tepki

Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in kararlarına büyük tepki gösterdi. Deneyimli hoca, hakemin kararlarına sinirlenirken, rakibin vakit geçirmesine de isyan etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma boyunca İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in kararlarına büyük tepki gösterdi. Deneyimli hoca, özellikle hakemin verdiği faul kararlarına sinirlendi. Sık sık dördüncü hakemin yanına giden Okan Buruk, rakibin vakit geçirmesinden de şikayetçi oldu.

OYUNCULARINI TEK TEK TEBRİK ETTİ

Maçın sona ermesiyle birlikte dördüncü hakeme bir şeyler söylemeye devam eden Okan Buruk, ardından soyunma odasına yönelen oyuncularının yanına giderek herkesi tek tek tebrik etti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBandorma:

Tepki göstermediği hakem var mı :)

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Fenev in bahanesi hakem idi yenildi. Bahanesi hakem olanlar yenileceklerini bilenlerdir. Şimdi de Okan sürekli hakem demeye başladı çünkü yenilgi psikolojisine girdi. Geç olmadan kovulmalıdır. Bir Galatasaray lı olarak gerçekleri söylemeliyiz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
