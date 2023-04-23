Yarış kızıştıkça açıklamaların da şiddeti artıyor! Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye bomba gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin "Penaltımsı" paylaşımına cevap verdi. Buruk, "40-50 tane de penaltı verseler mutlu olmayacaklar. Her gün açıklama geliyor ve futbolseverlerin gözünde ciddiyetini kaybediyor. Kadıköy'de nasıl yaptıysak, bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, ezeli rakiplere gönderme dolu açıklamalarda bulundu.

"MUTLU OLMAYACAKLAR"

Fenerbahçe'den gelen açıklamaların ciddiyetini yitirdiğini söyleyen Buruk, "Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor ve açıklamalar geldikçe, futbolseverlerin gözünde ciddiyetini de kaybediyor. Burada hiç kimse mutlu olmayacak. Onlara 40-50 tane de penaltı verilse, mutlu olmayacaklarını düşünüyorum" dedi.

"KADIKÖY'DE NASIL YAPTIYSAK DEVAM EDECEĞİZ"

Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: Bu açıklamalar, bu görüşler, bizi karıştırma çabaları bizi daha çok motive ediyor. Sahada çıkıp elimizden geleni yapacağız. Kadıköy'de nasıl yaptıysak, bundan sonra da devam edeceğiz.