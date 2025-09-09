Haberler

Barış Alper hakkında yeni gelişme

Barış Alper hakkında yeni gelişme
Güncelleme:
Barış Alper hakkında yeni gelişme
Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maç arasına lider giren sarı-kırmızılı ekipte sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Victor Osimhen'in durumu teknik ekibi endişelendirdi. Osimhen ve Mauro Icardi'nin 11'de başlayamayacağı kadro düzenlemesinde Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor karşısında ileri uçta değerlendirileceği öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray, Süper Lig'in 5 haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maç arasına dörtte dörtle lider giren sarı-kırmızılı ekipte sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.

OSIMHEN SAKAT

Victor Osimhen'in durumu teknik ekibi endişelendirdi. Ülkesi Nijerya'nın Ruanda maçında bileğinden sakatlanan yıldız golcü ilk yarıda oyundan çıkmıştı. Özel uçakla İstanbul'a dönen 26 yaşındaki futbolcu için gözler sağlık heyetinin raporuna çevrilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

ICARDI HAZIR DEĞİL

Nijeryalı golcünün Süper Lig'de Eyüpspor maçını kaçırması ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt deplasmanına yetişmesi bekleniyor. Gol yollarında Mauro Icardi'nin de şu aşamada fizik ve kondisyon olarak 90 dakikayı çıkarmakta zorlanayacağı bilgisi edinildi.

BARIŞ ALPER İLK 11'DE OYNAYACAK

Osimhen ve Icardi'nin 11'de başlayamayacağı kadro düzenlemesinde Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor karşısında ileri uçta değerlendirileceği öğrenildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

haleme basın parayı gs

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay

2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay
