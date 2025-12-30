Okan Buruk'tan ayrılığa veto
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon sonuna kadar kiralama teklifleri gelen savunma oyuncusu Arda Ünyay'ın takımdan ayrılmasını istemiyor. Genç oyuncu, oynadığı müsabakalarda zaman zaman eleştirilerin odağı olmuştu.
- Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Arda Ünyay'ın takımdan ayrılmasını istemiyor.
- Süper Lig'den birçok takım Arda Ünyay'ı sezon sonuna kadar kiralamak üzere harekete geçti.
- Arda Ünyay, Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 11 maçta süre buldu.
Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon birçok maçta forma şansı bulan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay, gösterdiği performansla zaman zaman eleştirilerin odağı olmuştu. Genç oyuncunun geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
OKAN BURUK'TAN AYRILIĞA VETO
Süper Lig'den birçok takımı Arda Ünyay'ı sezon sonuna kadar kiralamak üzere harekete geçti. Ancak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan bu tekliflere olumsuz yanıt geldi. Okan Buruk, Arda Ünyay'ın takımdan ayrılmasını istemiyor.
ROTASYONDA DÜŞÜNÜLÜYOR
Okan Buruk'un genç stoperi mutlaka rotasyonda tutmak istediği ve bu nedenle gelen tekliflerin tamamının geri çevrildiği öğrenildi. Arda'nın da Galatasaray'dan ayrılma fikrine şu anda çok soğuk baktığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
18 yaşındaki genç stoper, Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 11 maçta süre bulurken gol ya da asist katkısı yapamadı.