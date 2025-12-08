Haberler

Okan Buruk'tan Fener taraftarını çıldırtan hareket

Okan Buruk'tan Fener taraftarını çıldırtan hareket Haber Videosunu İzle
Okan Buruk'tan Fener taraftarını çıldırtan hareket
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçen hafta oynanan Fenerbahçe–Galatasaray U19 derbisinde yaşanan yumruklu kavga, Okan Buruk'un bugün bu olayı gülerek Leroy Sane'ye anlatmasıyla yeniden gündeme oturdu. Fenerbahçeli taraftarlar, görüntülere sert tepki gösterdi.

U19 PAF Ligi'nde geçen hafta pazartesi günü oynanan Fenerbahçe– Galatasaray derbisi büyük mücadeleye sahne olmuş, Fenerbahçe maçın son anlarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Bu sonuçla sarı-lacivertli gençlerin puanı 19'a yükselmiş, Galatasaray U19 ise 21 puanda kalmıştı.

OKAN BURUK BUGÜN O ANI GÜLEREK SANE'YE ANLATTI

Bugün ortaya çıkan videoda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, geçen hafta yaşanan bu yumruklu kavga anını Leroy Sane'ye gülerek anlattığı görülüyor. Gülümsemeyle aktardığı bu görüntü sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş bir tartışma başlattı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Görüntülerin yayılmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Okan Buruk'un tavrına büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, genç bir oyuncunun yumruk attığı olayı "eğlenceli bir ayrıntıymış gibi" anlatmanın kabul edilemez olduğunu savundu.

Fenerbahçeli kullanıcılar ayrıca Eyüp Can Karasu'nun disiplin cezası alması gerektiğini, Okan Buruk'un ise gerçekleşen olay karşısındaki "gülümseyen" tavrının camialar arası gerilimi artırdığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Okan Buruk'un bu görüntüsü, geçen haftaki kavganın tekrar gündeme taşınmasına yol açtı. Eyüp Can Karasu'nun durumu ve kulübün olası disiplin süreçleri de yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi

78 vatandaşımızın can verdiği olayda gerekçeli karar açıklandı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıWarrior:

hkem kararına saygı duymak lazım diyorsun o zaman bütün hakem kararında maymn gibi zıpyrsn gewseeek

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

örgüt kırıntısı,aşşağğlık bir mahluk......kaale almamak lazım....

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZantini Sokara:

işte klasik gese. bu adamdan ne beklıyorsunuzkı

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerdckm6262:

aşağılık Fetöcü…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Utanmıyormusunuz fitne yaratmaya her futbol adamı veya taraftarı o hareketi yapar ayıp be

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'deki taksici cinayetinde sanığın cezasını Yargıtay onadı

İzmir'deki taksici cinayetinde sanığın cezasını Yargıtay onadı
Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi

Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi
Yoğun bakımdaki CHP'li başkan hakkında yeni açıklama

Yoğun bakımdaki CHP'li başkan hakkında yeni açıklama
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Ne Hyundai ne de Tesla! İşte dünyada en çok satılan otomobil

Ne Hyundai ne de Tesla! İşte dünyada en çok satılan otomobil
Gelinin nikahlarını kıyan kadın memura hareketi olay oldu: Çok saygısızca

Gelinin nikah memuruna yaptığı büyük tartışma yarattı
İzmir'deki taksici cinayetinde sanığın cezasını Yargıtay onadı

İzmir'deki taksici cinayetinde sanığın cezasını Yargıtay onadı
Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi

Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi
Yoğun bakımdaki CHP'li başkan hakkında yeni açıklama

Yoğun bakımdaki CHP'li başkan hakkında yeni açıklama
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü

Gergin siyasete kısa bir mola
Kadro dışı kalan Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu

Kadro dışı kalan Cenk en sonunda sessizliğini bozdu
Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı

Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
title