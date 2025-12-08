Okan Buruk'tan Fener taraftarını çıldırtan hareket

U19 PAF Ligi'nde geçen hafta pazartesi günü oynanan Fenerbahçe– Galatasaray derbisi büyük mücadeleye sahne olmuş, Fenerbahçe maçın son anlarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Bu sonuçla sarı-lacivertli gençlerin puanı 19'a yükselmiş, Galatasaray U19 ise 21 puanda kalmıştı.

OKAN BURUK BUGÜN O ANI GÜLEREK SANE'YE ANLATTI

Bugün ortaya çıkan videoda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, geçen hafta yaşanan bu yumruklu kavga anını Leroy Sane'ye gülerek anlattığı görülüyor. Gülümsemeyle aktardığı bu görüntü sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş bir tartışma başlattı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Görüntülerin yayılmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Okan Buruk'un tavrına büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, genç bir oyuncunun yumruk attığı olayı "eğlenceli bir ayrıntıymış gibi" anlatmanın kabul edilemez olduğunu savundu.

Fenerbahçeli kullanıcılar ayrıca Eyüp Can Karasu'nun disiplin cezası alması gerektiğini, Okan Buruk'un ise gerçekleşen olay karşısındaki "gülümseyen" tavrının camialar arası gerilimi artırdığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Okan Buruk'un bu görüntüsü, geçen haftaki kavganın tekrar gündeme taşınmasına yol açtı. Eyüp Can Karasu'nun durumu ve kulübün olası disiplin süreçleri de yeniden tartışmaların odağına yerleşti.