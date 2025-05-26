Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Muslera ve Mertens'in takımdan ayrılacağını resmen duyurdu ve "Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.

"BİZİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR"

Buruk, "Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Mertens ve Muslera örnek insanlar. Yerlerini doldurmak kolay değil. Futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar var. Ayrılık olabiliyor. Kimse yaşamak istemiyor ama bu var" dedi.

"GELECEK KALECİ GÜNAY İLE YARIŞACAK"

Kaleci tranzferi hakkında konuşan başarılı antrenör, "Günay'ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Kimi alsak yarışta olacak. Kupada hep devam ettik onunla. Avrupa'da oynadı. Ligde oynadı. Oynadığında ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bir kaleci gelecek, Günay ile yarışacak. Kim daha iyiyse o oynayacak" ifadelerini kullandı.