Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu

Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
Haber Videosu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdan ayrılacak olan iki yıldız ismi açıkladı. Buruk, "Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Muslera ve Mertens'in takımdan ayrılacağını resmen duyurdu ve "Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.

"BİZİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR"

Buruk, "Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Mertens ve Muslera örnek insanlar. Yerlerini doldurmak kolay değil. Futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar var. Ayrılık olabiliyor. Kimse yaşamak istemiyor ama bu var" dedi.

"GELECEK KALECİ GÜNAY İLE YARIŞACAK"

Kaleci tranzferi hakkında konuşan başarılı antrenör, "Günay'ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Kimi alsak yarışta olacak. Kupada hep devam ettik onunla. Avrupa'da oynadı. Ligde oynadı. Oynadığında ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bir kaleci gelecek, Günay ile yarışacak. Kim daha iyiyse o oynayacak" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, ABD'nin teklifini kabul etti! İşte anlaşmanın içeriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık

Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'yi salladı
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir

Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! İmzalar her an atılabilir
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri

Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
İlhan Şeşen'in ardından sanat dünyası yasta

Sana dünyası yasta! Aralarındaki konuşmayı yıllar sonra anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.