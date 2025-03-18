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Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni basına tanıttığı esnada olası şampiyonluk kutlamasının Florya'da mı, Kemerburgaz'da mı olacağı sorusuna "Onu Florya'da yaparız inşallah. Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var" diyerek yanıtladı ve muhtemel kutlamaların yapılacağı yeri işaret etti.

Galatasaray, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk'un katılımıyla düzenlenen iftar programında basına tanıttı. Buruk, burada dikkat çeken açıklamalar yaptı ve olası şampiyonluk kutlamaları için adres verdi.

"FLORYA'NIN HAVASI BAŞKA"

Okan Buruk, "Yemek salonumuz güzel, odamız güzel, her şey var. Artık top bizde. Florya'nın havası her zaman bambaşka. Oranın manevi bir gücü vardı. Ama bunu biz buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra da burada güzel günler yaşar, kutlamaları burada yaparız" sözlerini sarf etti.

"KUTLAMALARI FLORYA'DA YAPARIZ"

Olası şampiyonluk kutlamasının Florya'da mı, Kemerburgaz'da mı olacağı sorulan Okan Buruk, "Onu Florya'da yaparız inşallah. Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var. Burada çok iyi hazırlanacağız. Zeminler iyi, fitness çok güzel. Fitnessı gördükten sonra biz hocalar ile devamlı fitnessa giriyoruz. (Gülerek) Zeminler çok güzel. Çok fark ediyor. Antrenman kalitesini çok değiştirdi. Çok önemliydi. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Kolay gibi gözüküyor ama bu çok önemli bir şey. Bunu kazandıran başkan ve yönetim kurulumuz Galatasaray için çok önemli bir hizmette bulundu. Buranın değerini bilmemiz lazım. Oyuncularla birlikte bunun değerini bileceğiz" ifadelerini kullandı.

"MAYISLAR YAKLAŞTIKÇA COŞKUMUZ ARTIYOR" DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasının ardından "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik. Maçın başında rakibimiz savunmada 5'liye geçti. Bunu beklemiyorduk. Geçen hafta da bu oldu. Burada oyuna adaptasyonumuz, sıkıntılarımız oldu maç başında. Burada üretmede biraz daha zorlandık. Ama birinci gol, ikinci gol, pozisyonlar... Daha çok opsiyon bulduk. İkinci yarıda çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Skor büyümedi ama pozisyon vermedik, pozisyon bulduk. Bence iyi bir gündeydik. Önemli bir galibiyet aldık" demişti.

PUAN FARKI 9

Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti sonrasında en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Böylelikle iki takım arasında puan farkı sarı-lacivertlilerin maç eksiğiyle birlikte 9 oldu. Galatasaray, kalan 9 maçından 7'sini kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan şampiyon olacak.

Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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