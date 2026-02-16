Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk'un sözleri özellikle transfer mesajıyla gündem yarattı.

"STADYUM CEHENNEME DÖNÜŞÜYOR"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan deneyimli teknik adam, Juventus'un güçlü yönlerine dikkat çekerek, "Spalletti öngörülemez bir teknik adam. Bazen dörtlü, bazen üçlü savunuyor. Juventus'un hücum oyuncuları da öngörülemez. Kenan Yıldız bir fenomen. McKennie referans noktası vermiyor. Conceiçao ise çok özel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Avrupa hedefini de vurgulayan Buruk, "Yıllardır ülkede başarılar kazandık. Artık Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi gecelerinde taraftarımızla stadımız adeta cehenneme dönüşüyor" dedi.

ICARDI – OSIMHEN – SANE – LANG MESAJI

Kadrodaki hücum zenginliğine değinen Buruk, "Osimhen'i transfer ettiğimizde çift forvet oynayacağımıza karar vermiştim ama Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de en üst seviyede ve birlikte oynayabilirler. Lang ve Sané de geldi. İlk 11'i seçmek hiç kolay değil" sözleriyle güçlü kadroya dikkat çekti.

"ÇALHANOĞLU'NU KOLLARIMIZI AÇARAK BEKLERİZ"

Röportajın en çok konuşulan bölümü ise Hakan Çalhanoğlu hakkında yaptığı açıklama oldu. Buruk, "Hakan Çalhanoğlu'nu iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Diyelim ki... onu kollarımızı açarak bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, yıldız futbolcu için olası bir transfer mesajı olarak yorumlandı.