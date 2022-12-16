Okan Buruk maçın ortasında çıldırdı: İllallah ettik, gelme bir daha

Galatasaray'ın Toulouse ile oynadığı hazırlık maçında Okan Buruk çıldırdı. Hakemlerle tartışan Buruk, çok sert tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Fransız ekibi Toulouse ile Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Okan Buruk, maçın hakemi Burak Şeker'e çok sert tepki gösterdi.

HAKEMİN YANINA GİTTİ

Toulouse'un 42. dakikada Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4. hakemin yanına giderek tepki gösterdi.

"HAZIRLIK MAÇINDA BİLE AYNISINIZ"

Okan Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz" dedi.

"İLLALLAH ETTİK"

Tepkisini sürdüren Okan Buruk, "Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza" diye konuştu.