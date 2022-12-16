Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okan Buruk maçın ortasında çıldırdı: İllallah ettik, gelme bir daha

Spor Haberleri

Okan Buruk maçın ortasında çıldırdı: İllallah ettik, gelme bir daha

Galatasaray'ın Toulouse ile oynadığı hazırlık maçında Okan Buruk çıldırdı. Hakemlerle tartışan Buruk, çok sert tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Fransız ekibi Toulouse ile Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Okan Buruk, maçın hakemi Burak Şeker'e çok sert tepki gösterdi.

Toulouse'un 42. dakikada Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4. hakemin yanına giderek tepki gösterdi.

Okan Buruk maçın ortasında çıldırdı: İllahlah ettik, gelme bir daha

Okan Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz" dedi.

Tepkisini sürdüren Okan Buruk, "Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza" diye konuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title