Okan Buruk kararını verdi! Osimhen'in kimi keseceği belli oldu

Dünya yıldızı Victor Osimhen'i transfer eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadrodan keseceği ilk isim netleşti.

Fanatik'te yer alan habere göre, Okan Buruk'un bu transfer sonrası hücum hattında Okan Buruk'un Dries Mertens'i hamle oyuncusu olarak kullanmaya hazırlıyor. Deneyimli hocanın Mertens'i yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.