Okan Buruk, Kadıköy'de Dört Derbide Yenilmezliğini Sürdürüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan derbide 1-1 berabere kaldı. Bu, Buruk'un Kadıköy'deki beşinci derbisi oldu ve burada 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti. Bu müsabakayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilerle Kadıköy'de 5. maçına çıktı. Derbiden Cimbom derbiden 1-1'lik skorla berabere ayrılırken, Buruk da buradaki yenilmezliğini sürdürdü. 52 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılıların başında rakibine dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. - İSTANBUL
