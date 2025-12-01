Okan Buruk, Kadıköy'de Dört Derbide Yenilmezliğini Sürdürüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 5. derbisine çıktı. Buruk, buradaki maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti. Bu müsabakayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilerle Kadıköy'de 5. maçına çıktı. Derbiden Cimbom derbiden 1-1'lik skorla berabere ayrılırken, Buruk da buradaki yenilmezliğini sürdürdü. 52 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılıların başında rakibine dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. - İSTANBUL