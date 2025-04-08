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Okan Buruk iki yeni transferin kalemini kırdı: Gönderin

Okan Buruk iki yeni transferin kalemini kırdı: Gönderin
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında transfer edilen Ismael Jakobs ve Elias Jelert'in satışına onay verdi. Performanslarını yeterli bulmadığı bu iki oyuncu için ayrılığa itiraz etmeyeceğini belirtti. Jakobs, Monaco'dan 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilmişti. Jelert ise Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservisle alınmıştı.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sezon başında transfer edilen iki yıldızın satışına onay verdi.

KALEMLERİ KIRILDI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ismael Jakobs ve Elias Jelert sınıfı geçemedi. Yönetim Jelert'i sezon sonunda satmayı planlarken, Jakobs'un 8 milyon Euro'luk satın alma maddesini devre dışı bırakmak için Monaco ile görüşme gerçekleştirecek. Okan Buruk, performanslarını yeterli bulmadığı iki isim için ayrılığa itiraz etmeyecek.

TOPLAM MALİYET 18 MİLYON EURO

25 yaşındaki Ismail Jakobs, Monaco'dan 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilmişti. 21 yaşındaki Jelert ise Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservisle alınmıştı.

Sakatlıklarla boğuşan Jakobs bu sezon Galatasaray formasını sadece 18 kez giyebildi ve 1 asist yaptı. Jelert ise 33 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Okan Buruk iki yeni transferin kalemini kırdı: GönderinElias Jelert

Okan Buruk iki yeni transferin kalemini kırdı: GönderinIsmael Jakobs

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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