Okan Buruk için sözleşme yanıtı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Okan Buruk için "İdari karar, zamanı gelince değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili idari kararın zamanı geldiğinde değerlendirileceğini belirtti.
  • Okan Buruk'un Galatasaray ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

"İDARİ KARAR, ZAMANI GELİNCE DEĞERLENDİRİRİZ"

Başkan Özbek'e, Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyon hatırlatılarak yeni bir kontrat planı olup olmadığı soruldu. Özbek, "Bu bir idari karar ve idari karar alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNDA SONA ERİYOR

Başarılı teknik adam Okan Buruk'un Galatasaray ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-kırmızılı camiada, tecrübeli teknik direktörle yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

