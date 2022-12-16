Okan Buruk, Icardi sorusuna isyan etti: Gözlerimiz kör değilse gördük

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Toulouse ile oynanan maçtan sonra Icardi hakkında yöneltilen soruya isyan etti. Arjantin'e giden Icardi için Buruk, "Gözlerimiz kör değilse gördük, sakatlandı. Arjantin'de magazin ön planda. Icardi düzgün ve karakterli bir insan" dedi.

Galatasaray Dünya Kupası'na verilen arada düzenlediği hazırlık kampını tamamladı. Sarı-Kırmızılılar, son maçında Toulouse'u 2-1'lik skrolamağlup etti. Okan Buruk maçından ardından merak edilenleri yanıtladı. Buruk, Icardi ile ilgili yöneltilen soruya tepki gösterdi.

İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları:

"MUTLU OLDUK"

"Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz."

"DAMAKLARINDA TAT BIRAKTIK"

"Galatasaray taraftarının beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık. Bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz lig ve kupayı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Geniş kadromuzla buna hazır olacağız."

"PAZARTESİ ANTRENMANA ÇIKAR"

Sergio Oliveira'yı pazartesi günü takımla birlikte antrenmanlara çıkarmayı düşünüyoruz."

"KÖR DEĞİLSEK SAKATLIĞI VAR"

Arjantin'de magazin ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Çalışmalara 2 hafta sonra başlayacak."

"ICARDI DÜZGÜN BİR İNSAN"

"Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor."