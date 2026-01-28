Haberler

Barcelona'da oynamıştı! Galatasaray genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshedecek

Barcelona'da oynamıştı! Galatasaray genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshedecek
Güncelleme:
Galatasaray, kadro planlamasında yer almayan Yusuf Demir ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcunun sezon sonuna kadar olan tüm alacaklarını ödeyerek sözleşmesini tek taraflı feshedecek.

  • Galatasaray, Yusuf Demir'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek.
  • Galatasaray, Yusuf Demir'in sezon sonuna kadar olan tüm alacaklarını ödeyecek.
  • Galatasaray, Yusuf Demir'in ayrılmasıyla boşalacak 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanı için transfer yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon planları arasında bulunmayan genç futbolcu için sözleşme feshi yoluna gitme kararı aldı.

SÖZLEŞME TEK TARAFLI FESHEDİLECEK

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Yusuf Demir'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek. Yönetim, oyuncunun sezon sonuna kadar olan tüm alacaklarını ödeyerek ayrılığı resmileştirecek.

23 YAŞ ALTI KONTENJANINA TRANSFER

Yusuf Demir ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray, boşalacak 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanı için transfer yapmayı planlıyor.

TALİP BULUNAMADI

Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Yusuf Demir'e kulüp bulmasını iletmişti ancak oyuncuya şu ana kadar herhangi bir talip çıkmadı. Oyuncunun menajeri de ayrılık için tüm alacakların ödenmesini talep ettiklerini açıklamıştı. Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 3 maçta görev aldı ve toplam 126 dakika sahada kaldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

