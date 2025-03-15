Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (3) ve Alvaro Morata attı. Okan Buruk, Galatasaray'a geldiği günden bu yana rekor üstüne rekor kırdı.

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray'a geldiğinden beri rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, Antalyaspor galibiyetiyle meslektaşlarına fark attı.

Opta verilerine göre 2022-2023 sezonundan beri Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla galibiyet alan teknik direktör Okan Buruk oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve Simone Inzaghi'yi geride bıraktı.