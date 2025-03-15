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Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor galibiyeti sonrası Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerini geride bıraktı. Buruk, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve Simone Inzaghi'yi geçerek en fazla galibiyet alan teknik direktör oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (3) ve Alvaro Morata attı. Okan Buruk, Galatasaray'a geldiği günden bu yana rekor üstüne rekor kırdı.

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray'a geldiğinden beri rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, Antalyaspor galibiyetiyle meslektaşlarına fark attı.

Opta verilerine göre 2022-2023 sezonundan beri Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla galibiyet alan teknik direktör Okan Buruk oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve Simone Inzaghi'yi geride bıraktı.

Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRecep Yanık:

yav he he kıyasladığınız adamlara bak birde Okan’a bak editor çok koyu bir gs li yada fet…cu

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yaw tamam başarılı da o dediğiniz liglerde olsa bu galibiyet sayısına ulaşabilir mi...

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Haber YorumlarıFatih Güçlüel:

bu istatistikler çöp. bir anlam ifade etmiyor. domestik liginde yaptığın istatistiğinin avrupa turnuvalarında bir karşılığı yok, görüyoruz işte. orada başarılı olursa alkışlarız hep beraber. Yoksa guardiolayla kıyaslamak komik olur.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

bir sonraki durağı Barcelona olabilir :))

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