Okan Buruk, Galatasaray'ı Şampiyon Yapan Yerli Teknik Adam Geleneğini Sürdürüyor

Okan Buruk, Galatasaray'ı Şampiyon Yapan Yerli Teknik Adam Geleneğini Sürdürüyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2024-2025 sezonunda takımını Trendyol Süper Lig'de şampiyon yaparak, son 18 sezondur devam eden yerli teknik adam geleneğini sürdürdü. En son 2006-2007 sezonunda yabancı bir teknik direktör, Arthur Zico ile Fenerbahçe şampiyon olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kazandıran yerli teknik adam geleneğini sürdürdü. Ligde yabancı çalıştırıcı olarak en son 2006-2007 sezonunda Brezilyalı Teknik Direktör Arthur Zico, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, ligdeki yerli teknik adam geleneğini devam ettirdi. Süper Lig'de yabancı teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan en son 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile Brezilyalı Arthur Zico oldu. O sezonun ardından günümüze kadar gelen 18 sezonda ise Türk çalıştırıcılar, ligde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Şampiyonluk 18 sezondur yerlilerde

Zico'nun ardından Fatih Terim ile Okan Buruk 4'er, Şenol Güneş 2, Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı da 1'er kez takımlarını şampiyon yaptı.

Bu süreçte Galatasaray 9, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Başakşehir ve Trabzonspor da 1'er kez şampiyon oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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