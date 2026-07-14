Haberler

Okan Buruk: Galatasaray; her maçı kazanarak, her maça, kupaya odaklanarak rekorlar kırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 4 sezonda 4 kupa kazandığını ve taraftarın desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, "Benim için büyük manevi bir mutluluk. Sadece burada olmak değil, 4 seneyi büyük başarılarla geçmek, 4 kupa kazanmak ve Galatasaray taraftarının sokakta başını hep dik gezdirmek. Yaz tatiline çıktığımızda insanların bize verdikleri geri bildirim çok değerli. Hiçbir şey ile satın alınamayacak bir şey. Ben Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında girmiş birisi olarak 4 seneyi tamamladım, 5'inci sezona başladım. Hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz. Her maçı kazanarak, her maça, kupaya odaklanarak Galatasaray rekorlar kırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

Büyük müjdeyi taraftarlarına verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak
Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim