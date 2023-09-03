Okan Buruk, G.Saray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik adam oldu
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu. Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Buruk, bu başarıyı 39 Süper Lig maçında elde etti. Bu sonuçla Gündüz Kılıç ve Mustafa Denizli'yi geride bırakarak kulübün tarihindeki rekoru kırdı.
Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'da rekor kırmalara doyamayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüp tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olmayı başardı.
TARİHE GEÇTİ
45 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti.
OKAN BURUK'UN G.SARAY KARNESİ
Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 39 Süper Lig maçının 30'unu kazanan Okan Buruk (5B 4M), Gündüz Kılıç ve Mustafa Denizli'yi (41) geride bırakarak kulüp tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olmayı başardı.