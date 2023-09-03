Okan Buruk, G.Saray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik adam oldu

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu. Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Buruk, bu başarıyı 39 Süper Lig maçında elde etti. Bu sonuçla Gündüz Kılıç ve Mustafa Denizli'yi geride bırakarak kulübün tarihindeki rekoru kırdı.