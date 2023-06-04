Okan Buruk en keyifli röportajını verdi: Kazandığım kupaları hatırlamıyorum

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, tarihi Fenerbahçe zaferi ile mutluluğunu taçlandırdı. Sarı-Kırmızılılar, 37. haftada Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

İLK ŞAMPİYONLUK

Sezon başında Galatasaray'a imza atan Okan Buruk, ilk yılında şampiyonluk yaşadı. Daha önce Başakşehir'in başında şampiyonluk gören Buruk, Galatasaray'ın başındaki ilk zaferini yaşadı. Buruk, şampiyonluk kutlamasına eşi ve oğluyla birlikte çıktı.

"KUPA SAYISINI HATIRLAMIYORUM"

Okan Buruk maçın ardından, "Kaç kupa kazandınız" sorusuna verdiği cevapla muhabiri güldürdü. Buruk, "Sezonun genelinde iyi olan taraf kazandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan ortalaması için iyi işler yaptı, orada da 2.'lik yarışı devam ediyor. Galatasaray'da kazandığım kupa sayısını hatırlamıyorum. Biz burada kutlama yapıyoruz ama deprem bölgesini unutmamak gerekiyor. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Teknik direktör olarak Galatasaray'da ilk kupam. Galatasaray'ın kazandığı her kupa değerli. 2023'te 23. şampiyonluk. 3-0'lık bir galibiyetle bitirdik, etkileyici bir oyun oynadık" açıklamasını yaptı.

MADALYAYI OĞLUNA VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kendisine verdiği şampiyonluk madalyasını oğlu Ali Yiğit Buruk'un boynuna taktı.